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    NASA astronotu, Güneş fırtınasından sonra olanları fotoğrafladı

    NASA astronotu Bob Hines, beklenen bir Güneş fırtınasının Dünya'ya ulaşmasının ardından yaşananların fotoğrafını çekti.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 12:59
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    NASA astronotu, Güneş fırtınasından sonra olanları fotoğrafladı

    Güneş patlamaları, Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamalara deniyor. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket edebiliyor.

    Sonucunda devasa enerji açığa çıkan Güneş patlamaları nedeniyle Dünya atmosferine, normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları giriyor.

    Fırtınalar Dünya'ya ulaştı

    Hava tahmini ve doğa olayları tahminleri sunan ABD kurumu National Oceanic and Atmospheric Administration'ın (NOAA) yayınladığı rapora göre, Güneş'te yaşanan patlamalar sonucu oluşan fırtınalar birkaç gün önce Dünya'ya ulaştı.

    SpaceX Crew-4 görevinin kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotu Bob Hines, fırtınalar nedeniyle oluşan Kuzey Işıkları'nı fotoğrafladı.

    NASA astronotu, Güneş fırtınasından sonra olanları fotoğrafladı #1

    Twitter hesabından paylaşım yapan Hines, “Bugün kesinlikle muhteşem bir aurora oluştu. Bu harika manzaralarla sonuçlanan son Güneş aktivitesi için minnettarız!” dedi.

    Aurora , Güneş’teki manyetik fırtınaların Dünya'ya ulaşması sonucu kutuplar ve çevresinde gözlemlenen renkli ışımalar olarak adlandırılıyor.

    Kuzey Işıkları olarak da olarak bilinen bu durum Alaska, Kanada, İzlanda, Grönland, Norveç, İsveç ve Finlandiya kuzey bölgelerinde gözlemleniyor.

    aurora

    aurora

    aurora


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