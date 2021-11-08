NASA astronotu: Uzay yürüyüşü sırasında boğuluyordum

Eski bir NASA astronotu olan Garret Reisman, uzay yürüyüşlerinin birinde boğulma tehlikesi geçirdiğini açıkladı.

"Spacewalk" adı verilen uzay yürüyüşleri, astronotların çeşitli görevleri gerçekleştirmek amacıyla uzay araçlarından dışarı çıkması anlamına geliyor.

Bilimsel araştırmalar, uzay aracının bakımı ve onarımı gibi birçok faaliyetler nedeniyle yapılan bu yürüyüşlerde, astronotlara zarar verebilecek birçok etken de var.

ESKİ ASTRONOT: BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİM

Eski bir NASA astronotu olan 53 yaşındaki mühendis Garret Reisman, yaptığı bir uzay yürüyüşü sırasında kıyafetinde meydana gelen bir arıza nedeniyle kıyafetinin su ile dolmaya başladığını ve boğulma tehlikesi yaşadığını açıkladı.

Yaşadığı olayla ilgili şu andaki astronotlara da uyarılarda bulunan Reisman, "Kıyafetinizde su içmenizi sağlayan pipetin sıkı ve iyi bir şekilde takıldığından emin olun. Su sisteminde yaşanan arıza sebebiyle kaskımın içinin su ile dolmaya başladığını gördüm. Bir uzay yürüyüşü sırasında boğulan ilk astronot olma ihtimali beni çok korkuttu.” dedi.

NASA’nın uzay giysilerinde, astronotların bir tüpü ısırarak su içmesini sağlayan bir sistem ve bir su torbası bulunuyor.

Reisman, yüzey gerilimi sayesinde suyun çoğunun torbada tutulabildiğini ve bu yüzden hayatta kalabildiğini ifade etti.

53 yaşındaki mühendisin bu olayı ne zaman yaşadığı bilinmiyor, ancak 2008 ve 2010 arasında yaptığı üç uzay yürüyüşünden birinde olduğu tahmin ediliyor.

UZAY YÜRÜYÜŞÜ YAPMAK NE KADAR GÜVENLİ

Uzayda, astronotlara zarar verebilecek birçok etken bulunuyor. Bu nedenle astronotlar, olası zararlardan korunmak için uzay yürüyüşüne çıkmadan önce koruyucu kıyafetler giyiyor.

Gerekli oksijen desteği bu kıyafetler sayesinde sağlanırken, astronotların vücudunda yaşanacak herhangi bir sorun da bu sayede engellenmiş oluyor.

Uzay yürüyüşüne çıkan astronotlar, bir ucu kendilerine diğer ucu ise istasyona bağlı güvenlik halatlarından yararlanıyor. Bu sayede astronotlar, uzay boşluğuna doğru sürüklenmekten kurtuluyor.

ASTRONOTLAR UZAYDA NASIL HAREKET EDİYOR

Uzay yürüyüşüne çıkan astronotların sırtında, Simplified Aid for EVA Rescue (SAFER) kitinin olduğu bir çanta bulunuyor.

Bu yapının içinde bulunan küçük jet motorlu iticiler, astronotların kontrollü bir şekilde istedikleri yöne hareket etmelerini sağlıyor.

Ayrıca, bağlantı halatında meydana gelen herhangi bir kopma nedeniyle astronotların uzayda süzülmesi, yine bu SAFER kitiyle engelleniyor ve astronotların yönünün istasyona doğru ayarlanması sağlanıyor.