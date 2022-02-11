NASA astronotu, uzayda kesintisiz 1 yıl geçirerek rekor kıracak

Eylülde görev süresi uzatılan NASA astronotu Marke Vande Hei, yakında uzay ajansının uzayda kesintisiz geçirilen gün sayısı rekorunu kıracak. Vande Hei, 355 gün sonra evine dönecek.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

NASA astronotu Marke Vande Hei, Amerikan uzay programının uzayda kesintisiz geçirilen gün sayısı rekor kıracak. Astronot, martta eve döndüğünde gezegen dışında neredeyse bir yıl geçirmiş olacak.

Mark Vande Hei, 9 Nisan 2021'den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapıyor.

UZAYDA KESİNTİSİZ GEÇİRİLEN EN UZUN SÜRE

Eylül ayında görev süresi uzatılan astronot, eğer planlandığı gibi 30 Mart'ta Dünya'ya dönerse, uzayda kesintisiz 355 gün geçirmiş olacak ve uzayda kesintisiz geçirilen gün sayısı rekorunu kıracak.

Mevcut NASA rekoru, 1 Mart 2016'ya kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 340 gün geçiren astronot Scott Kelly'ye ait.

Dünya rekoru ise, 1994 ve 1995'te Rus Mir uzay istasyonunda 437 gün kalan Valeri Polyakov'un elinde bulunuyor.

Eski ABD Ordusu subayı ve 2009'dan beri NASA astronotu olan Vande Hei'nin aslında ekim ayında Dünya'ya dönmesi planlanıyordu.

Ancak astronotun dönüşü, bir Rus film yapımcısının ve aktristin bir filmin bazı bölümlerini istasyonda çekmesi için ertelenmişti.

Çünkü Rusya'dan istasyona fırlatılan iki filmci, Vande Hei ve Rus kozmonot Pyotr Dubrov için ayarlanan Soyuz uzay aracındaki koltukları işgal etmişti.