NASA astronotundan Tom Cruise'a uyarı: Burası kötü kokuyor

NASA astronotu Victor Glover, uzayda film çekme projesi üzerinde çalışan Tom Cruise'u koku problemi konusunda uyardı.

Son yıllarda uzaya olan ilginin artması, film sektörü ile birlikte NASA ve SpaceX gibi uzay şirketlerini de harekete geçirdi.

Ünlü oyuncu Tom Cruise, uzayda çekilecek ilk film için Elon Musk'ın şirketi SpaceX ile 2020 yılında bir anlaşma sağladı.

Henüz geliştirilme aşamasında olan projede; NASA, SpaceX ve Tom Cruise birlikte çalışacak. Eğer her şey yolunda giderse Cruise, Crew Dragon kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılacak.

NASA ASTRONOTUNDAN KOKU UYARISI

ABD'li astronot Victor Glover, uzayda film çekmeye hazırlanan Tom Cruise'la bir podcast kaydetti. NASA'nın yayınladığı programda Glover, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) vakit geçirmenin nasıl bir şey olduğuna dair deneyimlerini aktardı.

Kasım 2020'de SpaceX'in Crew Dragon aracıyla uzay istasyonuna fırlatılan Glover, ünlü oyuncuya bazı uyarılarda bulundu.

Bunlardan biri de istasyondaki koku problemiyle ilgiliydi. Glover "Uzay istasyonuna ilk vardığınızda, sert kokuyu hissedersiniz. Koku önce içinize işler, sonra alışırsınız." dedi.

Deneyimli Astronot, "Egzersiz ekipmanlarının olduğu modüle girdiğinizde banyonun da orada olduğunu görürsünüz. Yani, bu en kokulu modüldür. Tıpkı soyunma odası gibi kokuyor." diye konuştu.

Victor Glover, istasyonun genel kokusunun daha çok hastaneleri andırdığını söyledi. NASA astronotu, uzay yürüyüşlerinin de uzaktan göründüğü kadar keyifli olmadığını belirtti.

UZAYDA İLK FİLMİ RUSLAR ÇEKMİŞTİ

Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çekmek için Rusya'daki Yuri Gagarin Kozmonot Hazırlama Merkezi'nde özel eğitim sürecinden geçen oyuncu Yuliya Peresild ile yönetmen Klim Şipenko, 5 Ekim'de kozmonot Anton Şkaplerov'un başkanlığındaki Soyuz MS-19 uzay aracıyla Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya gönderilmişti.

Uzaydaki ilk filmi çeken Rus ekibi, daha sonra Dünya'ya geri dönmüştü. Diğer taraftan film; hem sinema tarihi, hem de ABD ile Rusya arasında yıllardır süren uzay yarışı açısından oldukça önemli bir yere sahip.



