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    NASA, Ay görevi için roket yakıt testini başarıyla tamamladı

    NASA, birden fazla ertelemenin ardından SLS roketinin hayati öneme sahip yakıt testini başarıyla gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 09:29
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    NASA, Ay görevi için roket yakıt testini başarıyla tamamladı

    NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

    Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli devasa roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

    İlk fırlatma görevi başarısız olmuştu

    NASA, provalarını tamamladığı SLS roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden birkaç hafta önce fırlatılacaktı. Ancak roketin dört dev motorundan bir tanesinde yakıt sorunu tespit edildi ve fırlatma iki kez ertelendi.

    nasa sls

    NASA yakıt testlerini tamamladı

    NASA’nın insanlı ay görevi için kritik öneme sahip Artemis 1 görevi, önümüzdeki hafta başlamaya hazır. NASA, birden fazla ertelemenin ardından SLS roketinin hayati öneme sahip yakıt testini başarıyla gerçekleştirdi.

    NASA, Artemis 1 görevi için fırlatma tarihi olarak 27 Eylül'ü belirlemişti. Ancak görevin o tarihte başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yok.

    Artemis programının ilk ayağı olacak olan görev kapsamında NASA, bugüne kadarki en güçlü fırlatıcı roket sistemi olan SLS roketini ve astronotların içinde bulunacağı Orion uzay aracını kullanacak. Ancak SLS roketi, yalnızca keşif amaçlı olacağı için astronotsuz görev yapacak.

    SLS

    SLS


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