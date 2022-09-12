NASA, Ay görevinin ertelenmesine neden olan sorunu çözdü

NASA, Ay görevinin ertelenmesine neden olan sorunu çözdü

NASA, daha önce Artemis-1 görevinin tamamlanabilmesi için yapılacak olan fırlatmalarda iki kez sorun yaşamıştı. Şimdi ise sorunun tamamen çözüldüğü belirtiliyor.

NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

NASA, provalarını tamamladığı SLS roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 29 Ağustos'ta fırlatılacaktı. Ancak roketin dört dev motorundan bir tanesinde sorun tespit edildi ve görev ertelendi.

Ardından NASA, 3 Eylül'de roketi bir kez daha fırlatmak istedi, fakat aynı sorun nedeniyle görev bir kez daha ertelendi.

Sorun çözüldü

NASA mühendisleri, yakıt sızıntısına neden olan contanın değiştirildiğini ve sorunun çözüldüğünü açıkladı. Eğer her şey yolunda giderse, fırlatma bu ay içerisinde gerçekleştirilecek.

NASA daha önce yaptığı açıklamalarda, 23 Eylül’de yeniden fırlatma denemek istediğini belirtmişti.

Artemis programının ilk ayağı olacak olan görev kapsamında NASA, bugüne kadarki en güçlü fırlatıcı roket sistemi olan SLS roketini ve astronotların içinde bulunacağı Orion uzay aracını kullanacak. Ancak SLS roketi, yalnızca keşif amaçlı olacağı için astronotsuz görev yapacak.