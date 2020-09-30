NASA, Ay görevlerini havuzda test ediyor

NASA, Ay yüzeyinde bulunan koşulları yeniden oluşturmak için Nötr Yüzdürme Laboratuvarı'nı kullanıyor.

NASA, 2024 yılında Ay'ın güney kutbuna astronotların inişiyle başlayacak Artemis görevine hazırlanıyor.

Ancak görevin zorluklarına şimdiden hazırlanmak için, NASA ekibinin Ay koşullarını önce Dünya'da test etmesi gerekiyor.

AY'A BENZER KOŞULLARDA ÇALIŞIYORLAR

NASA'nın Nötr Yüzdürme Laboratuvarı'nda (NBL) astronotlar, uzay kıyafetlerini giyerek Ay'ın yüzeyine benzer koşullarda çalışmayı deniyor.

NASA'nın test havuzuna giren astronotlar, Ay regolitlerinden örnekler almak ve bir Amerikan bayrağı dikmek de dahil olmak üzere su altında çeşitli görevler gerçekleştiriyor.

Astronotlar ayrıca, Ay'a gidecek mürettebatın bir merdivenden nasıl güvenli bir şekilde inip çıkabileceğini ve başarılı Ay yürüyüşlerinin nasıl yapılacağını da bu havuzda test ediyor.

NASA görevlisi Daren Welsh, "Bu testler, Artemis eğitimi ve görevleri için gereksinimleri belirlemeye yardımcı olacak. Bu aşamaları Dünya'da yapmak oldukça kolaydır, ancak basınçlı bir uzay giysisi giydiğinizde ve hareket kabiliyetiniz sınırlandırıldığında oldukça zorlayıcı olabiliyor." dedi.

NASA astronotları, ayrıca Ay yüzeyine benzer kayalık alanlarda da çeşitli testler gerçekleştiriyor.



