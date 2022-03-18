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    NASA, Ay için üretilen dev roketi fırlatma rampasına taşıyacak

    NASA, Ay görevi ‘Artemis I’ kapsamında inşa edilen dev roketi (SLS) ve üzerine monte edilen uzay aracı Orion’u ilk kez fırlatma rampasına taşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 09:22
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    NASA, Ay için üretilen dev roketi fırlatma rampasına taşıyacak

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

    Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

    NASA’nın Space Launch System (SLS) roketi, ilk defa 2 Eylül 2020 tarihinde teste girmiş ve statik ateş testine tabi tutulan roketin, düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmişti.

    NASA, Ay'a gitmek için kullanacağı SLS roketini test etti - İZLE

    nasa

    FIRLATMA RAMPASINA TAŞINIYOR

    NASA tarafından yapılan açıklamada, SLS adlı dev roketin ve üzerinde bulunan Orion adlı mekiğin Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Araç Montaj Binası’ndan birkaç kilometre uzaktaki Fırlatma Kompleksi 39B'ye taşınacağını duyurdu.

    Üzerine Orion uzay aracı monte edilmiş olan SLS roketin yaklaşık 6 ila 12 saatte taşınacağını belirten NASA, 1 Nisan tarihinde ise testlere başlanacağını duyurdu.

    Bu testler kapsamında roketin merkezine süper soğuk itici gaz yükleme ve boşaltma yapılarak fırlatma işlemi sırasında roketin ayakta kalabilme yetenekleri gözden geçirilecek.

    sls

    Artemis-1 misyonu olarak adlandırılan deneme uçuşuyla NASA, Orion uzay aracını Ay'a doğru fırlatacak.

    Her şey planlandığı şekilde ilerlerse, 1972'deki Apollo 17 misyonundan sonra Ay'a ilk defa insan götürecek Artemis-3 misyonu 2025'te yapılacak.

    ROKET


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