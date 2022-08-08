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    NASA, Ay'a gidecek astronot ekibini açıkladı

    NASA, 2025 yılında kadar ilk kadını Ay’a indirmeyi planladığını açıklayarak yarısı kadınlardan oluşan 18 kişilik Artemis misyonu ekibini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 10:23
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    NASA, Ay'a gidecek astronot ekibini açıkladı

    NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor. NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

    NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak.

    NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

    Astronot ekibi açıklandı

    Amerikan Uzay ve Havacılık (NASA), 2025 yılında kadar ilk kadını Ay’a indirmeyi planladığını açıklayarak yarısı kadınlardan oluşan 18 kişilik Artemis misyonu ekibini açıkladı.

    Kadın üyeler arasında bilim insanları ve mühendislerin yanı sıra, Irak ve Afganistan'da savaşmış bir deniz gazisi ile bir dalgıç da var.

    nasa

    Asıl hedefi 2024 yılında aya insanlı iniş gerçekleştirmek olan Artemis görevi, finansal zorluklar nedeniyle 2025 yılına ertelenmişti.

    Yeni yapılan açıklamalara göre, her görevi en az 4.1 milyar dolara mal olacak proje 2026 yılına bile yetişmeyebilir.


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