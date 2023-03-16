NASA Ay'a gidiyor: Yeni uzay giysileri tanıtıldı Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Ay'a yapılacak insanlı yolculuk için tasarlanan uzay kıyafetini görücüye çıkardı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Yeni uzay kıyafetleri tanıtıldı

NASA, Ay'a yapılacak insanlı yolculuk için tasarlanan uzay kıyafetini görücüye çıkardı.

Yeni tasarım, astronotların Ay yüzeyinde yapacakları bilimsel deneylerde onlara yardımcı olacak ve hareket kabiliyetlerini artıracak özellikler barındırıyor.

NASA, prototipi tanıtılan yeni uzay kıyafetini, Artemis 3 projesi kapsamında Ay'a yeniden insanlı yolculuk yapmanın hedeflendiği 2025'e yetiştirmeye odaklandı.

Şu anda ABD'li astronotlar tarafından giyilen uzay kıyafetleri 1981 yılında yapılan tasarıma dayanıyor. 228 milyon dolarlık tasarım kontratını geçen yıl Teksas merkezli Axiom Uzay şirketi kazanmıştı.

NASA'nın uzay kıyafetleri bölümünün başkanı Lara Kearney, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ay tehlikeli bir yer, özellikle Ay'ın Güney Kutbu bizim için çok zorlayıcı olacak. Kıyafetin birçok termal gerekliliği karşılaması ve astronotlara iyi bir hareket kabiliyeti sağlaması gerekiyor.

Yeni kıyafetlerin özellikleri

Önceki kıyafetlerin aksine, astronotlara daha fazla esneklik sağlaması için bu yeni tasarımın birleşme noktalarında dikiş kullanıldı.

Ayrıca kaskın içinde de aydınlatma ve HD kamera bulunuyor. Bu sayede astronotların Ay yüzeyinde yaptıkları çalışmalar Dünya'dan yüksek çözünürlüklü şekilde takip edilebilecek.

Ay'da kullanılacak botlar da Ay'ın sürekli karanlık olan yüzeyindeki dondurucu soğuklara dayanabilecek şekilde tasarlandı.

Yeni kıyafet üzerindeki deneyler bu yıl boyunca NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'nde sürecek.