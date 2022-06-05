NASA, Ay'a GPS sistemi kurmak istiyor

NASA, Ay'a göndereceği astronotların kaybolmaması için bir GPS sistemi üzerinde çalışıyor.

NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor. NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

Ay'a özel GPS sistemi

Dünya'daki GPS sisteminin Ay'da çalışmaması nedenle oraya gidecek astronotların kolayca kaybolabileceğini düşünen NASA, Ay yüzeyindeki insanlı çalışmalarına yeniden hız vermek için özel bir GPS sistemi üzerinde çalışıyor.

Sistemin adı Lunar GNSS Receiver Experiment (LuGRE) olacak. Burada geçen GNSS, Dünya'nın Küresel Navigasyon Uydu Sistemi’ne dayanırken, LuGRE de, GNSS’ten gelen sinyalleri kullanacak.

NASA, LuGRE alıcısını Blue Ghost aracıyla Ay yüzeyine 2024 yılında indirmeyi planlıyor. LuGRE alıcısı yüzeye iniş gerçekleştirdikten sonra antenlerini açacak ve 12 gün boyunca veri toplayacak.

Toplanan bu veriler ise, gelecekte Ay yüzeyine yapılacak görevler için kullanılacak.