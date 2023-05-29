NASA, Ay'a ulaşmak için 93 milyar dolar harcayacak NASA’nın Artemis Ay Programı için yaptığı harcamanın 2025 itibarıyla 93 milyar doları bulması bekleniyor.

ensonhaber.com

NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Harcamalar 93 milyar doları bulacak

NASA’nın Artemis Ay Programı için yaptığı harcamanın 2025 itibarıyla 93 milyar doları bulması bekleniyor.

NASA Başmüfettişi tarafından yapılan denetime göre, “ek maliyet ve takvimin uzamasından kaynaklı artışlar” nedeniyle Artemis görevinin geleceği tehlikeye girebilir.

Mürettebatsız bir Ay'a gidiş-dönüş görevi olan Artemis 1, mürettebatla gerçekleştirilecek olan Artemis 2 görevine öncülük edecek.

İkinci görev kapsamında dört astronotla beraber uzay aracı, Ay'ın yakınından geçip geri dönecek. Son görev olan Artemis 3'de ise mürettebat, Ay yüzeyine inecek.

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak.

NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.