NASA, Ay'a yerleşmek için kamp alanı arıyor

NASA, Ay'da astonotların barınması için kuracağı üsse uygun bir yer arıyor. Ancak uygun yerin seçilebilmesi için bazı şartlar var.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor.

NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

Uzay ajansı, Ay'a göndereceği astronotların varış noktası olarak Güney Kutup Bölgesi'ni seçmişti. Ancak kesin iniş noktası hala belirlenemedi.

NASA, Ay'da astonotların barınması için kuracağı üsse uygun bir yer arıyor. Uzay ajansı internet sitesinde, astronotların Ay'da ineceği ve üssün kurulacağı noktayı tartıştığı bir metin yayınladı.

Metinde, üssün ihtiyaç duyacağı en önemli özelliklerin ışık, su ve yükseklik olduğu bilgisi paylaşıldı.





GÜNEY KUTUP BÖLGESİ EN UYGUN BÖLGE

Ay'ın Güney Kutup Bölgesi, su buzu içerdiği düşünülen karanlık kraterlerin çoğuna yakın olduğu için uygun bir seçenek.

Ancak NASA, aynı zamanda Güneş ışığını alan bir nokta seçmek istiyor. Böylece üsse enerji sağlayacak Güneş panelleri kurulabilecek.

Ayrıca krater kenarları gibi bazı yüksek irtifalarda astronotlar uzun süre boyunca ışık görebilecek. Ancak Güneş ışığı bu bölgeye düşük açıyla ulaştığı için bazı derin kraterlerin tabanları neredeyse sürekli karanlıkta kalıyor.

Ana kamp için yer seçerken göz önünde bulundurulması gereken diğer husus da bölgeye iniş yapmanın mümkün olup olmadığı. İnsanlık Ay'a ayak basalı 50 yıl oldu, ama uyduya iniiş yapmanın kolay bir yolu hala bulunamadı.

Uzmanlar ayrıca, astronotları taşıyan uzay aracının ineceği noktanın, kampta astronotların yaşayacağı ve Güneş panelleri kuracağı diğer bölgelerden en az 1 kilometre uzak olması gerektiğini söylüyor. Çünkü yumuşak bir inişte bile yerdeki yüzlerce kilo parçacığın etrafa saçılacağı ve birkaç kilometre taşınabileceği tahmin ediliyor.

NASA son olarak, Artemis iniş noktasının Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünde olması gerektiğini belirtiyor. Bu sayede Dünya'daki görevliler, kamptaki astronotlarla fazla kesinli yaşanmadan iletişim kurabilecek.

YOLDA ÜÇ GÖREV VAR

Artemis programı kapsamında şu ana kadar kesinleşmiş üç uçuş bulunuyor. 2021, 2022 ve 2024'te gerçekleştirilecek bu görevlerde her şey planlandığı gibi giderse 2030'a kadar uçuşlar devam edecek.

Artemis programı tamamlandığında Ay'ın yerleşme ve kolonizasyon için hazır hale geleceği düşünülüyor.