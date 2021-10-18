NASA, Ay’da Wi-Fi ağı kurmak istiyor

NASA, yeni bir çalışma başlatarak Ay’da Wi-Fi (Kablosuz Bağlantı Alanı) ağı kurmayı planladığını belirtti.

NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor. NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

AY'DA WI-FI KURMA PLANLARI

NASA, Ohio eyaletinde yer alan Cleveland’daki Glenn Araştırma Merkezi’nde Ay’da Wi-Fi (Kablosuz Bağlantı Alanı) ağının kurulmasına yönelik bir çalışma başlattı.

NASA, Wi-Fi çalışmasıyla Dünya’daki internet bağlantısı sorunlarını çözüme kavuşturmayı planladığını belirtti.

Çalışma, Cleveland’daki hanelerin yaklaşık yüzde 31’inde geniş bant erişimi olmadığı için bölgedeki ekonomik kalkınma kuruluşu olan Greater Cleveland Partnership’in NASA’ya ulaşmasının ardından başladı.

Greater Cleveland Partnership, NASA’dan bölgedeki hanelere bağlantı getirmenin en iyi yolunun bulunması ve internet erişimindeki eşitsizliğin çözülmesini istedi.

Çalışmanın yürütüldüğü Glenn Araştırma Merkezi’ndeki Compass Laboratuvarı Başkanı Steve Oleson, Wi-Fi projesinin Dünya’da güvenilir bir iletişim ağı kurmak adına önemli olduğunu aktardı.

Oleson, Dünya ve Ay ortamlarının farklı olmasına rağmen, Ay’daki Wi-Fi frekanslarının Dünya’dakiyle aynı olabileceğini belirtti.

ARTEMIS PROJESİNE DE KATKI VERECEK

Yönlendiricilerin 100 metreden daha fazla olmayacak bir şekilde yerleştirildiğinde, 4 kişilik bir evin saniyede yaklaşık 7,5 megabit (mbps) internet hızı kazabileceğini söyleyen Oleson, çalışmaların ayrıca NASA’nın Artemis projesine de yardım edeceğini belirtti.

Kısacası NASA, bu proje ile hem ABD halkında uzaydan internet sağlamış olacak hem de gelecekteki Ay görevlerine internet erişimi sunacak.

2024 yılına kadar astronotları Ay’a gönderme hedefi olan Artemis projesi, NASA’nın 1972 yılındaki Apollo 17’den bu yana ilk mürettebatlı Ay görevi olarak biliniyor.