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    NASA, balığı andıran Lefroy Gölü'nün etkileyici uydu fotoğraflarını yayınlandı

    NASA, Avustralya'daki Lefroy Gölü'nün yağmur sularının etkisiyle aldığı balığı andıran şeklinin, uydu görüntülerini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 11:21
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    NASA, balığı andıran Lefroy Gölü'nün etkileyici uydu fotoğraflarını yayınlandı

    Zaman zaman yayınladığı uydu görüntüleriyle, gezegenimizin büyüleyici manzaralarını ortaya çıkaran ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Avustralya'daki Lefroy Gölü'ne uzaydan bir bakış attı.

    Lefroy Gölü'nun tuzdan oluşan kabuğu, suların çekilmesiyle toz haline geldiği için, tuz gölünün yılın büyük kısmında uydu görüntülerinde parlak, beyaz bir nokta olarak görülmesine neden oluyor.

    Ancak yılın kurak zamanlarında tamamen kuruyan göl, şiddetli yağışlar nedeniyle yeniden doluyor ve balık şeklini alıyor.

    nasa lake

    Balık şeklini alan gölün çarpıcı görüntüsü, ABD Jeolojik Araştırması'nın NASA ortaklığıyla fırlattığı Landsat 8 uydusu tarafından 9 Şubat'ta görüntülendi.

    NASA'dan yapılan açıklamada, gölün merkezinde meydana gelen daha küçük ve yeşil su havuzlarının, bölgedeki madenden tahliye edilen yer altı sularından meydana geldiği belirtildi.

    Uydudan gelen ve bölgeyi daha geniş bir çerçevedengösteren fotoğrafta, gölü ortadan ikiye ayıran maden de görülebiliyor. Bölgenin zengin altın ve nikel yataklarına sahip olduğu ifade ediliyor.

    Balık görmenin pek de mümkün olmadığı bu sularda yalnızca sinekler, küçük kabuklular, fitoplanktonlar ve algler yaşıyor.

    NASA, balığı andıran Lefroy Gölü nün etkileyici uydu fotoğraflarını yayınlandı #2

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