NASA, Boeing ile 916 milyon dolara yeniden anlaştı

NASA, Boeing ile 916 milyon dolara yeniden anlaştı

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu desteklemeye devam etmesi için Boeing'e 916 milyon dolar ödeyecek.

Boeing; geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir basın açıklamasında, Uluslararası Uzay İstasyonu görevlerini 2024 yılına kadar devam ettirmek için neredeyse 1 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza attığını duyurdu.

NASA 916 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu desteklemeye devam etmesi için Boeing'e 916 milyon dolar ödeme yapacak. İki şirket arasında imzalanan yeni anlaşma, uzay istasyonundaki faaliyetler için mühendislik destek hizmetleri, kaynaklar ve personel gibi konuları kapsıyor.

Boeing'in imzaladığı yeni anlaşma, şirketin Uluslararası Uzay İstasyonu sistemlerini hem yörüngede hem de Dünya'da baş yüklenici olarak yönetmeye devam etmesini sağlayacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Dünya'daki ana tesisleri ise şöyle: Houston'daki Lyndon B. Johnson Uzay Merkezi, Florida Cape Canaveral'daki John F. Kennedy Uzay Merkezi ve Alabama, Huntsville'deki Marshall Uzay Uçuş Merkezi.

Uluslararası Uzay İstasyonu başkan yardımcısı ve program yöneticisi John Mulholland, "Uluslararası Uzay İstasyonu insan yaşamının 20. yılını kutlarken Boeing, istasyonun faydasını ve yaşanabilirliğini artırmaya devam edecek." dedi.

