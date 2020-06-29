NASA, buharla çalışan zıplayan bir robot yapmak istiyor

NASA, buharla çalışan zıplayan bir robot yapmak istiyor

NASA, buzla kaplı okyanus gezegenleri keşfetmek için buharla çalışan zıplayan bir robottan faydalanacak.

Buharla çalışan zıplayan top benzeri bir robot, her ne kadar bilim-kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünse de bazı uzak buzla kaplı gezegenleri keşfetmenin akıllıca bir yolu olabilir.

NASA'nın yeni robot konsepti, top şeklinde metal bir kafesin ortasına yerleştirilmiş çeşitli aletlerden oluşacak ve arazide zıplayabilmesi için buharlı iticiler kullanacak.

NASA, yeni konseptin, yüzeyi buzla kaplı okyanus gezegenlerini keşfetmek için oldukça iyi bir fikir olduğunu düşünüyor.

GÜCÜNÜ BUHARDAN ALACAK

SPARROW isimli robotun itiş gücünü tamamen buhardan alacak olması ve roket yakıtı kullanmaması, geçtiği alanları kirletmemesini sağlayacak.

NASA, söz konusu robotu, Jüpiter'in uydusu Europa ve Satürn'ün uydusu Enceladus gibi buzla kaplı ortamları keşfetmek için kullanmak istiyor.

NASA Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan baş araştırmacı Gareth Meirion-Griffith, "Jüpiter'in uydusu Europa'nın arazisi muhtemelen oldukça karmaşık. Yerler gözenekli olabilir, çatlaklarla dolu olabilir hatta yüzeyde robotlar için ciddi tehlike oluşturabilecek buz bıçakları yer alabilir. Ancak top şeklindeki SPARROW, elverişsiz bir arazide özgürce seyat etme yeteneğine sahip olacak." ifadelerini kullandı.

GELİŞTİRME AŞAMASINDA

NASA'nın SPARROW robot konsepti, şu anda hala bilgisayar simülasyonlarıyla geliştirilme aşamasında bulunuyor.