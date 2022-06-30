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    NASA, CAPSTONE'u uzaya fırlattı

    Ay'a iniş bilgilerini toplayacak olan NASA'nın uydusu CAPSTONE, Ay'ın yörüngesine doğru fırlatıldı.
    • 30.06.2022 - 04:41
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    NASA, CAPSTONE'u uzaya fırlattı

    NASA’nın internet sitesine göre, roket, dün Yeni Zelanda’nın Mahia Yarımadası’ndaki Roket Laboratuvarı Fırlatma Kompleksi 1’den fırlatıldı.

    25 kilogram ağırlığında

    Rocket Lab Photon uydu platformunun taşıdığı, mikrodalga fırın büyüklüğündeki uzay aracı CAPSTONE’un yaklaşık 25 kilogram olduğu belirtildi.

    NASA, CAPSTONE u uzaya fırlattı #1

    Ay'a iniş bilgilerini sağlayacak

    "CubeSat" kategorisindeki uydunun, toplayacağı verileri NASA'ya göndererek insanlığın yeniden Ay'a inişi için gerekli ön bilgileri sağlaması bekleniyor.

    CAPSTONE’un tahminen 13 Kasım'da Ay'a varması planlanıyor ve veri toplamak için en az altı ay boyunca Ay'ın yörüngesinde kalması öngörülüyor.


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