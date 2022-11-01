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    NASA, çarptığı göktaşına araç gönderiyor

    NASA, DART uzay aracının çarptığı Dimorphos isimli göktaşına küp şeklinde bir araç yollayacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 11:35
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 11:41
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    NASA, çarptığı göktaşına araç gönderiyor

    NASA’nın, Double Asteroid Redirection Test (DART) olarak adlandırdığı yeni uzay görevi kapsamında 500 kilogramlık bir uzay aracı, Didymos olarak adlandırılan bir göktaşına çarpmıştı.

    Dünya'dan yaklaşık 11 milyon kilometre uzakta gerçekleşen kasıtlı çarpışma, insanlığın ilk göktaşını yörüngeden saptırma girişimi oldu.

    Didymos isimli göktaşı, Dünya için bir tehdit oluşturmuyor. Ancak NASA, gelecekte Dünya'yı tehlikeli cisimlerden koruyabilmek için göktaşının yolunu değiştirip değiştiremeyeceğini öğrenmek için böyle bir görev düzenledi.

    Göktaşına araç gönderilecek

    NASA, DART göreviyle çarptığı göktaşından daha fazla veri elde etmek istiyor. Bu kapsamda NASA, Avrupa Uzay Ajansı ile birlikte göktaşına küp şeklinde 10 santimetrelik küçük bir araç gönderecek.

    NASA, çarptığı göktaşına araç gönderiyor #1

    Avrupa Uzay Ajansı’nın geliştirdiği JuRa isimli küçük kübik radar, birkaç yıl içinde Dimorphos astreodini ziyaret edecek ve çarpışma sonrası bilgileri toplayacak.

    Projenin amacı, Dimorphos ve onun uydusu Didymos hakkında yüzey ile iç karakteristik verileri toplamak ve bunun yanı sıra Dimporphos'un yörüngesindeki diğer değişiklikleri incelemek.

    JuRa’nun, Ekim 2024'te fırlatılması ve Aralık 2026'da Dimorphos ile buluşması planlanıyor.

    uydu


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