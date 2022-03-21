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    NASA, Çin'in Mars'taki uzay aracını görüntüledi

    NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter adlı yörünge aracı, Çin'in gezegendeki Zhurong isimli gezginini fotoğraflamayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 09:57
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    NASA, Çin'in Mars'taki uzay aracını görüntüledi

    Çin Ulusal Uzay Dairesi tarafından 2020 yılının Temmuz ayında uzaya fırlatılan Mars keşif aracı Tianwen-1, milyonlarca kilometrelik yolu sorunsuz tamamlayarak, Şubat 2021'de Mars yörüngesine ulaşmıştı.

    Aracın içerisinde yer alan  Zhurong isimli gezgin ise Mars'a iniş gerçekleştirmiş ve araştırmalara başlamıştı.

    NASA, YÖRÜNGEDEN ARACI GÖRÜNTÜLEDİ

    NASA'nın Mars yörüngesindeki kaşifi Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), Çin'in Zhurong adlı uzay aracını görüntüledi.

    MRO'nun HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) adlı kamerayla çekilen fotoğrafta, Zhurong epey uzaktan görülüyor.

    nasa uzay

    Güneş enerjisiyle çalışan uzay aracına dair pek bir detay seçilmese de Zhurong'un, Mars'ta bıraktığı tekerlek izleri dikkat çekiyor.

    Güneş enerjisiyle çalışan ve 240 kilo ağırlığa sahip 6 tekerlekli Zhurong, Mars’ın yüzeyinde seyrederek yer şekillerine dair bilgi topluyor. Zhurong, Mars'a indiğinden bu yana yaklaşık 1,5 kilometre yol katetti.

    nasa uzay

    mars


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