NASA: Dev bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor

NASA, "2001 FO32" isimli dev bir göktaşının, önümüzdeki ay Dünya'nın yakınından geçeceğini açıkladı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

NASA, 2001 FO32 adı verilen ve dev boyutuyla dikkat çeken bir göktaşının, mart ayında Dünya'ya yakın bir mesafeden geçeceğini duyurdu.

DÜNYA'YA ÇARPMA İHTİMALİ YOK

Nesne hakkında şimdilik çok fazla bilgi yok, ancak bilim insanlarına göre söz konusu göktaşı herhangi bir tehdit oluşturmayacak.

Yaklaşık 2 milyon kilometre mesafeden geçeceği tahmin edilen 2001 FO32'nin, gezegenimize çarpma ihtimali bulunmuyor.

Dünya'ya yaklaşan göktaşının çapının 0,767 ila 1,714 kilometre arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu büyüklükteki bir cismin Dünya'ya çarpması ise oldukça büyük hasarları beraberinde getirebilir.

Bilim insanlarına göre söz konusu göktaşı, gezegenimize bir sonraki yakın geçişini 2052 yılıdna yapacak. Ancak o tarihteki geçiş, şimdikinden daha uzakta gerçekleşecek.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguska'ya 1908 yılında düşen göktaşı 40 metre genişliğindeydi ve bir şehri yok edebilecek güçte enerji ortaya çıkarmıştı.