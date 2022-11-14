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    NASA, dev ısı kalkanını uzaya fırlattı

    NASA, insanların Mars'a yolculuk yapmasını mümkün kılmak için uzaya bir ısı kalkanı gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 10:31
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    NASA, dev ısı kalkanını uzaya fırlattı

    NASA, Artemis görevleriyle önce Ay'a, daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor. Ancak Mars'a insan göndermek, zor koşullar nedeniyle oldukça tehlikeli olabilir.

    İnsanlar bir gün güvenli bir şekilde Mars'a inecekse, onların atmosfere girişte hayatta kalmalarına sağlayacak yeterince yavaşlayabilen bir uzay aracı gerekiyor.

    NASA, ısı kalkanı ile bu sorunu çözecek

    NASA, LOFTID isimli devasa boyuttaki bir ısı kalkanını uzaya fırlattı. Fırlatmanın ardından okyanusa indirilen kalkan, Hawaii yakınlarına düşürüldü.

    NASA’nın kalkanla amacı aslında bir uzay aracına fren görevi vermek. Gelecekte bir uzay aracının Mars atmosferine girdiğinde, ısı kalkanı sayesinde yavaşlaması umuluyor.

    Devasa ısı kalkanı, yaklaşık iki gün içinde Kahana II adlı bir açık deniz gemisi aracılığıyla okyanustaki konumundan kurtarılacak.

    NASA, LOFTID ile, ısı kalkanının gelecekteki bir Mars uzay aracını yavaşlatmak için dev bir fren gibi hareket edebileceğini öngörüyor.

    NASA, dev ısı kalkanını uzaya fırlattı #1

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