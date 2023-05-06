NASA duyurdu! Uranüs'ün uydularında yaşam olabilir NASA tarafından yapılan yeni bir keşif, Uranüs'ün uyduları Titania ve Oberon'un yaşamı desteklemek için yeterince sıcak okyanuslara sahip olabileceğini gösterdi.

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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 1980'lerde fırlatılan Voyager 2'nin Uranüs'e yakın geçişlerinden elde edilen verileri yeniden analiz etti.

Bilim insanları, gezegenin en büyük beş buzlu uydusunda su belirtileri aramak için bilgisayar modellemesini kullandı.

NTV'nin haberine göre, araştırmacılar Uranüs’ün dört uydusunda okyanus çekirdeği buldu. Bilim insanları, bu su kütlelerinin her birinin onlarca kilometre derinliğinde olacak kadar geniş olabileceğini söylüyor.

Bununla birlikte bilim insanları, Jüpiter'in uydularından Ariel, Umbriel, Titania ve Oberon'un bir okyanusu barındırmak için gerekli olan iç ısıyı muhafaza edecek kadar yalıtılmış olduğunu belirledi.

Yaşam ihtimali var

Bilim insanları, ayrıca Titania ve Oberon'da bu okyanusların potansiyel olarak dünya dışı yaşamı destekleyecek kadar sıcak olabileceğini söyledi.

Uranüs'ün uydularının, bir yer altı okyanusunun donmasını önlemek için gereken ısıyı muhafaza edemeyecek kadar küçük olduğu düşünülüyordu, ancak yeni araştırma bu düşünceyle çelişiyor.