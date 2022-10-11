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    NASA, elektrikli araçları 5 dakikada şarj ediyor

    NASA mühendisleri tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılmak üzere geliştirilen bir teknoloji, otomobillerin şarj süresini oldukça kısaltıyor.
    • 11.10.2022 - 09:56
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    NASA, elektrikli araçları 5 dakikada şarj ediyor

    Son yıllarda elektrikli araçlar oldukça popüler ve birçok marka kendi otomobilleri üzerinde çalışıyor.

    Elektrikli araçlarda güçlü lityum iyon pillerin şarj edilmesi nedeniyle bir ısı meydana geliyor.

    Bu nedenle, ev tipi şarj cihazları yaklaşık 30 amper ve “hızlı şarj” istasyonları 350 amper ile sınırlandırılıyor. Bu, yaklaşık 20 dakika ile birkaç saat arasında değişen şarj süreleriyle sonuçlanıyor.

    NASA teknolojisi, şarj sürelerini kısaltıyor

    NTV'de yer alan habere göre, NASA mühendisleri tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılmak üzere geliştirilen bir teknoloji, otomobillerin şarj süresini oldukça kısaltıyor.

    Karmaşık ısı transfer sistemi, başlangıçta uzayda uygun sıcaklıkları korumak için geliştirildi, ancak bir araştırma ekibi, teknolojinin Dünya'da da uygulanabilir olabileceğini keşfetti.

    nasa uzay

    Şarj süreleri 5 dakikanın altına iniyor

    "Aşırı soğutmalı akışlı kaynatma" olarak bilinen yeni teknik, piyasadaki en hızlı elektrikli araç şarj cihazlarının akımının 4,6 katını sağlayabilir ve bu da şarj sürelerinin beş dakikadan kısa olmasını sağlar.

    Purdue Üniversitesi, şu anda teknolojinin gelişimine devam etmek için ek endüstri ortakları arıyor.


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