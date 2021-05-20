NASA, elektrikli uçak çalışmalarına hız veriyor

NASA, gelecek yıl Kaliforniya'daki araştırma sahasında elektrikli uçak çalışmalarını artıracak.

Son yıllarda hava kirliliğinin artması nedeniyle artık sıfır emisyonlu taşıtlar hayatımıza girmeye başladı.

Otomobillerde karşımıza çıkan elektriklenme süreci, gelecekte hava taşıtlarına da sıçrayacak.

Elektrikli uçaklar konusunda birçok şirket şimdiden çalışmalar yapıyor. Bunlardan biri de ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA).

ÇALIŞMALARA HIZ VERİYOR

NASA, gelecek yıl Kaliforniya'daki Mojave çölünde, yeni nesil elektrikli uçaklarla ilgili çalışmalarda aşama kaydetmeyi planlıyor.

Yaklaşık 10 yıldır elektrikle çalışan bir uçak üretmek için çalışan NASA, son zamanlarda çalışmalara hız vermiş durumda.

Hava araçlarının jet yakıtından ziyade bataryalarla çalışmasını sağlamak için şirketlerle iş birliği yapan NASA, elektrikli uçuşların gelecek 15 yıl içerisinde aşamalı gerçekleştirilmesini hedefliyor.

NASA'nın Glenn Araştırma Merkezi'nde görevli Jim Heidmann, "Endüstri, elektrikli uçak fikriyle alay ediyordu, ancak artık durum böyle değil, çok ilgililer." diye konuştu.

EN BÜYÜK SORUN AĞIRLIK

Şu an için bir Boeing 737 tipi uçağın elektrik kaynağıyla uçabilmesi için kendi büyüklüğünde bir bataryaya sahip olması gerekiyor.

Bunun mümkün olmadığını söyleyen Heidmann, ağırlık faktörünün uçaklar için arabalarınkinden daha önemli olduğunu söylüyor.

Joe Biden'ın, ABD'nin küresel ısınma kapsamındaki gezegene salınan emisyonlarını net sıfıra düşürme arayışıyla teşvik edilen NASA, X-57Maxwell olarak bilinen küçük elektrikli uçak üzerinde çalışmalarına devam ediyor.