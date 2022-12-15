NASA, Elon Musk'ın tavırlarından rahatsız

Elon Musk’ın son dönemde Twitter ile çok sık ilgilenmesi, NASA yöneticilerini endişelendiriyor.

NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

NASA, Elon Musk'tan rahatsız

Twitter'ı satın alarak yoğun bir çalışma temposunun içine giren Elon Musk, vaktinin neredeyse tamamını Twitter genel merkezinde geçiriyor. Ancak bu durum, NASA yöneticilerini oldukça rahatsız ediyor.

NASA yöneticisi Bill Nelson, sürekli Twitter ile ilgilenen Elon Musk’ın SpaceX bünyesinde bulunan Artemis görevi ihalesinin aksayabileceğinden endişe duyuyor.

SpaceX, aldığı ihale ile 2025 yılı sonlarında Artemis 3 görevine katılan astronotları Ay yüzeyine indirecek. Şimdiye kadar bazı teknik ve finansal sorunlar nedeniyle görevleri geciktiren NASA, bir de Elon Musk yüzünden geç kalmak istemiyor.