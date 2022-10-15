NASA, ertelenen Ay görevini 14 Kasım'da yapmayı planlıyor

2025 yılında astronotların Ay'a ayak basması hedeflenen Artemis programının ilk görevi, kasımda yapılacak.

NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli devasa roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

İlk fırlatma görevi üçüncü kez ertelendi

NASA, provalarını tamamladığı SLS roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden daha önce iki kez fırlatılmaya çalışıldı. Ancak roketin motorunda yer alan yakıt sorunu, fırlatmanın iki kez ertelenmesine neden oldu.

NASA, söz konusu sorunu giderdi, ancak bu kez de fırlatmaya fırtına engel oldu ve görev üçüncü kez ertelendi.

NASA, Florida'nın Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Üssü'nün, Ian Kasırgası'ndan etkilenme olasılığı nedeniyle 98 metrelik dev SLS roketini hangara çekti.

Yeni fırlatma 14 Kasım'da

Test uçuşu programının, kasırga nedeniyle kasım ortasından önce yapılamayacağı öngörülüyor.

NASA, haftalarca süren teknik aksilikler ve kötü hava koşullarından sonra dev SLS roketinin 4 Kasım'da yeniden fırlatma rampasına taşınacağını söyledi.

NASA, yeni lansman tarihini açıklayan bir bildiride, fırlatma rampasında hala yapılacak standart bakım nedeniyle fırlatma tarihinin 14 Kasım olacağını duyurdu.

Artemis programının ilk ayağı olacak olan görev kapsamında NASA, bugüne kadarki en güçlü fırlatıcı roket sistemi olan SLS roketini ve astronotların içinde bulunacağı Orion uzay aracını kullanacak. Ancak SLS roketi, yalnızca keşif amaçlı olacağı için astronotsuz görev yapacak.