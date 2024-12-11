NASA, Europa'daki yaşam arayışında yapay zekayı kullanacak

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NASA, Europa veya Enceladus gibi okyanus uydularına yapılacak görevlerde kullanılmak üzere yapay zeka destekli otonom yazılımlar geliştiriyor.

Bu yazılımlar, uzay araçlarının zorlu koşullarda kendi başlarına kararlar alarak görevlerini tamamlamalarını sağlayacak.

Jüpiter'in uydusu Europa gibi uzak uydulara yapılacak görevlerde, Dünya ile iletişim gecikmesi önemli bir sorun oluşturuyor.

Dünya ile Jüpiter arasındaki mesafe nedeniyle, komutların iletilmesi ve geri bildirim alınması saatler sürebilir. Bu nedenle, uzay araçlarının beklenmedik durumlarla karşılaştığında kendi başına kararlar alabilmesi gerekiyor.

JPL VE AMES'TEN YAZILIM GELİŞTİRME

NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı (JPL) ve Ames Araştırma Merkezi, bu sorunu çözmek için yapay zeka destekli otonom yazılımlar geliştiriyor.

JPL'deki Ocean Worlds Lander Autonomy Testbed (OWLAT) ve Ames'teki Ocean Worlds Autonomy Testbed for Exploration, Research and Simulation (OceanWATERS) adlı iki program, bu çalışmaları yürütüyor.

OceanWATERS, sanal gerçeklik ortamında bir iniş aracının Europa'daki görevlerini simüle ediyor.

Bu simülasyon, farklı arazi modelleri ve zorluklar kullanarak aracın otonom yazılımını test etmeye olanak tanıyor.

ROBOT İŞLETİM SİSTEMİ

Hem OWLAT hem de OceanWATERS, Robot İşletim Sistemi adlı bir yazılım kullanıyor. Bu yazılım, robotun sensörlerinden gelen verileri işleyerek kararlar almasını ve komutlar vermesini sağlıyor.

Yapay zeka tabanlı hata düzeltme yazılımı, uzay aracının karşılaştığı sorunları otonom olarak çözmesine yardımcı oluyor.

Bu yazılım, görev hedeflerini simüle ederek ve beklenmedik durumlar karşısında çözümler üreterek aracın güvenliğini ve başarısını artırıyor.