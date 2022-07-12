Petrol
105.44
-0.92%
Euro
17.344
-0.60%
Dolar
17.3447
-0.04%
Altın
961.43
-0.67%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
352.367
-2.68%
BTXN Coin
7.32
-3.17%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Açık 20 C

    NASA evrenin en derin fotoğrafını paylaştı

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb teleskobunun görüntülediği evrenin en derin fotoğrafını sitesinden paylaştı.
    • 12.07.2022 - 03:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    NASA evrenin en derin fotoğrafını paylaştı

    Tüm dünyanın dört gözle beklediği evrenin en derin fotoğrafını ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre ötedeki James Webb teleskobunun kaydettiği görüntüler ile paylaştı.

    NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşında olan, çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi görülüyor.

    Net ve iyi odaklanmış haliyle paylaşıldı

    Webb'in 6 aylık hazırlık döneminin tamamlamasının ardından yayınlanan ilk renkli görüntüler, gelecekteki bilim görevlerinin başlangıcını temsil edecek.

    Uzayın gizemlerine kapı aralayan teleskobun "net ve iyi odaklanmış" görüntüler yakalayabildiği ve beklenenin üzerinde optik performans sergilediği bilgisi paylaşıldı.

    NASA evrenin en derin fotoğrafını paylaştı #1

    Evrenin oluşumuna dair izler arıyor

    Bu zamana kadar en gelişmiş uzay teleskobu olarak bilinen James Webb'in sunduğu görüntüler, evrenin oluşumu ve olası başka yaşanabilir gezegenlerin keşfi için önem taşıyor.

    AA'nın haberine göre, teleskobun 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor.

    Biden da görüntüleri izledi

    Görüntüler, ABD Başkanı Joe Biden'a Beyaz Saray'daki bilgilendirme toplantısında gösterildi.

    Jamess Webb Teleskobu'nun çektiği diğer görsellerin ise bugün NASA tarafından yayınlanması bekleniyor.

    NASA evrenin en derin fotoğrafını paylaştı #2


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Kastamonu'da kaçan kurbanlığı yakalamaya çalışan kişi yaralandı
    İç Haber

    Kastamonu'da kaçan kurbanlığı yakalamaya çalışan kişi yaralandı

    AK Parti sel felaketi sonrası sahaya indi, CHP rahatsız oldu
    Gündem

    AK Parti sel felaketi sonrası sahaya indi, CHP rahatsız oldu

    Görüş Bildir