NASA, gelecek yıl ilk uzay turistlerini ağırlayacak

ABD'li uzay firması Axiom Space ve NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gelecek yıl turist ağırlamaya başlayacak.

İnsanlığın Dünya dışındaki tek yerleşim yeri olan Uluslararası Uzay İstasyonu, çeşitli bilim ve uzay deneylerine ev sahipliği yapıyor.

Şimdiye kadar birçok astronotun görev yaptığı istasyon, çeşitli modüller eklenerek genişletilmeye devam ediyor.

ABD merkezli uzay uçuşu hizmetleri sunan Axiom Space, NASA ile birlikte uzay istasyonunda turist ağırlamaya başlayacak. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, istasyona gidecek mürettebatın eğitimlere başlayacağı duyuruldu.

GÖREV GELECEK YIL YAPILACAK

NASA ve Axiom Space, en geç Ocak 2022'de gerçekleşmesi planlanan görev için 1,69 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Sekiz gün sürecek görevde 4 uzay turisti, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda araştırma projelerine katılacak ve istasyonun NASA'ya ait bölümünde kalacak.

Emekli NASA astronotu ve Axiom Space başkan yardımcısı Michael Lopez-Alegria'nın komuta edeceği uçuşta; Amerikalı girişimci Larry Connor, Kanadalı yatırımcı Mark Pathy ve İsrailli savaş pilotu Eytan Stibbe yer alacak.

SpaceX firmasının Crew Dragon uzay aracıyla taşınacak astronotlar, uçuşa kadar ciddi bir eğitimden geçecek.

KİŞİ BAŞI 55 MİLYON DOLAR

Söz konusu uzay yolculuğu ile birlikte, uzay istasyonunda 8 gün konaklamanın bedeli kişi başı 55 milyon dolar olacak.