NASA, gizemli bir nesneyi patlatan kara delik jetini yakaladı

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Centaurus A galaksisindeki süper kütleli kara deliğin plazma jetleri, gizemli bir nesneye çarparak V şeklinde bir X-ışını emisyonu oluşturdu. Bu ilginç keşif, NASA'nın Chandra X-ışını Gözlemevi tarafından yapıldı.

CENTAURUS A GALAKSİSİ

Centaurus A, Samanyolu'ndan yaklaşık 12 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan ve sıra dışı özellikleriyle bilinen bir galaksi.

Centaurus A, düzensiz şekli, toz şeritleri ve aktif bir süper kütleli kara deliği ile dikkat çekiyor.

Centaurus A'nın merkezindeki süper kütleli kara delik, aktif olarak madde yutarak güçlü jetler fırlatıyor. Bu jetler, ışık hızına yakın bir hızla hareket ederek galaksiler arası uzaya kadar ulaşıyor.

GİZEMLİ X-IŞINI KAYNAĞI

Chandra X-ışını Gözlemevi, Centaurus A'nın jetlerinde daha önce hiç görülmemiş bir X-ışını kaynağı tespit etti. Bu kaynak, V şeklinde bir yapıya sahip ve jetlerin bir nesneye çarptığını gösteriyor.

Çarpışma sonucu oluşan V şeklindeki yapı, yaklaşık 700 ışık yılı uzunluğunda. Bu yapı, jet ile gizemli nesne arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak oluşmuş olabilir.

BİLİM İNSANLARI ŞAŞKIN

Centaurus A'daki bu gizemli X-ışını kaynağı, bilim insanlarını şaşırtıyor. Çarpışmanın neden olduğu V şeklindeki yapının neden diğer çarpışmalardan farklı olduğu henüz bilinmiyor.

Bilim insanları, bu gizemli nesnenin ne olduğunu ve çarpışmanın neden bu kadar farklı bir etki yarattığını anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor.