NASA: Gökdelen büyüklüğündeki göktaşı yaklaşıyor

NASA, 4 Mart'ta Dünya'nın yakınından geçmesi beklenen ve dünyadaki en uzun gökdelenden daha büyük olan göktaşını yakın takibe aldı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

Yeni bir açıklama yayınlayan NASA, dünyadaki en uzun gökdelenden daha büyük olan göktaşının Dünya'ya yaklaştığını duyurdu.

Çapı 560 ile 1300 metre arasında değişen 2001 CB21 isimli göktaşı, Dubai'deki 830 metre uzunluğundaki Burc Halife gökdeleninden bile çok daha uzun.

ÇARPMA TEHLİKESİ YOK

NASA, her ne kadar söz konusu göktaşını "tehlikeli olması muhtemel" diye sınıflandırsa da uzaydan gelen kaya parçasının Dünya'ya en yakın olacağı mesafe yaklaşık 4,9 milyon kilometre olacak ve bu yakınlaşma 4 Mart'ta gerçekleşecek.

NASA, büyüklüğü 150 metreyi aşan ve Dünya'ya en fazla 7,5 milyon kilometre mesafede olan nesneleri "potansiyel tehlike" kabul ediyor.

Örneğin 2013'te Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine düşen 17 metre çapındaki göktaşı, 26 ila 33 atom bombasıyla aynı etkiyi yaratmıştı.

Bölgenin 15 ila 20 kilometre üzerinde patlayan göktaşı, bir şok dalgası yaratarak binaların pencerelerinin patlamasına neden olmuş ve olayda 1500 kişi yaralanmıştı.