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    NASA, Güneş'teki güçlü patlamayı görüntüledi

    ABD Uzay ve Havacılık Dairesi, Güneş üzerindeki son aylarda görülen en kuvvetli patlamayı tespit ederken uzmanlar, Güneş'teki patlamanın Dünya'yı etkileyebileceği uyarısı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 06:32
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    NASA, Güneş'teki güçlü patlamayı görüntüledi

    NASA'daki Güneş Dinamikleri Gözlemevi ve Güneş'teki değişiklikleri gözlemleyen diğer bilim insanları, yıldızın üzerinde 10 Mayıs'tan bu yana görülen en güçlü patlamanın geçtiğimiz 2 Ekim günü gerçekleştiğini açıkladı.

    En güçlü patlama 2003'te tespit edildi

    Güneş patlamasının zayıftan güçlüye doğru C, M ve X şeklindeki sıralamada X1 şiddetinde olduğunu belirten bilim insanları, şimdiye kadar tespit edilen en güçlü patlamanın ise 2003 yılında tespit edilen X28 şiddetinde yaşandığını kaydetti.

    iletişimi ve teknolojik aletleri etkileyebilir

    NASA sitesinde yayınladığı yazıda, "Güneş patlamaları güçlü enerji patlamalarıdır. İşaret fişekleri ve güneş patlamaları radyo iletişimini, elektrik şebekelerini, navigasyon sinyallerini etkileyebilir ve uzay araçları ve astronotlar için risk oluşturabilir" ifadelerine yer verildi.

    NASA, Güneş teki güçlü patlamayı görüntüledi #1


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