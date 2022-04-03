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    NASA, Güneş’teki patlamaları görüntüledi

    NASA'ya ait Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'te yaşanan orta düzeyli patlamanın görüntülerini kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 11:43
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    NASA, Güneş’teki patlamaları görüntüledi

    Yıllardır Güneş'i inceleyen bilim insanları, elde ettikleri bulguları değerlendirerek ısı kaynağımızın barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor.

    Araştırmacılar, aynı zamanda Güneş'te meydana gelen patlamaları da yakından takip ediyor. Güneş patlamaları, Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamalara deniyor. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket edebiliyor.

    Sonucunda devasa enerji açığa çıkan Güneş patlamaları nedeniyle Dünya atmosferine, normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları giriyor.

    Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki GPS gibi iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebiliyor.

    NASA GÖRÜNTÜLEDİ

    Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş’te orta düzeyde bir patlama yaşandığını ve ardından oluşan parlamanın, Güneşin yüzeyinde yayıldığını bildirdi. Güneş Dinamikleri Gözlemevi, patlamasının ardından Güneş yüzeyinde görülen parlamanın yayılma anını görüntüledi.

    NASA, Güneş’teki patlamaları görüntüledi #1

    Kuvvetli Güneş patlamalarının radyo iletişimini, elektrik şebekelerini ve navigasyon sinyallerini etkileyebileceği, uzay ve astronotlar için risk oluşturabileceği bilgisi paylaşıldı.

    EN ŞİDDETLİSİ 1582 YILINDA YAŞANDI

    1582 yılında, gökyüzünde 'büyük bir ateşe benzeyen' ve 'Büyük Yangın' olarak anılan bir Güneş Fırtınası Dünya'yı vurdu. Tam 3 gün süren fırtına, tarih kitaplarında "gökyüzünün alevler içinde kaldığı" şeklinde yorumlandı.

    O dönem teknolojik cihazlarının bulunmaması nedeniyle fırtına, ciddi bir hasara neden olmamıştı. Ancak günümüzde durum bir hayli farklı.

    Bilim insanları, büyük bir Güneş fırtınasının küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara neden olabileceğini belirtiliyor.

    NASA, Güneş’teki patlamaları görüntüledi #2


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