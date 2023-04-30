NASA helikopteri Ingenuity Mars yüzeyini görüntüledi NASA’nın Mars helikopteri Ingenuity, kızıl gezegenin yüzeyinden yeni bir fotoğraf çekti ve Dünya'ya gönderdi.

ensonhaber.com

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti. Araç, üzerine yerleştirilmiş Ingenuity isimli mini helikopteri de daha sonra yüzeye yerleştirmişti.

Helikopterin ilk uçuşunu geçen yıl nisan ayında gerçekleştiren NASA, o tarihten bu yana hava aracını birçok kez yerden kaldırdı.

Mars'tan yeni fotoğraf gönderdi

NASA’nın Mars helikopteri Ingenuity, kızıl gezegenin yüzeyinden yeni bir fotoğraf çekti ve Dünya'ya gönderdi.

Ingenuity, son uçuşu boyunca 136,89 saniye uçtu ve uçuş sırasında 188 metre yol aldı. Bu ayın başlarında helikopter, Mars yüzeyinden 18 metrelik yeni bir yüksekliğe ulaşarak mesafe rekoru kırmıştı.

Ingenuity isimli helikopter, Dünya'dan farklı bir gezegende havalanan ilk helkopter olarak tarihe geçmişti.

Helikopter, daha sonraki uçuşlarda havadan Mars yüzeyini görüntüleyecek ve gelecekteki insanlı Mars keşifleri için bölgeyi haritalandıracak.

Bu sayede Ingenuity, yüzeydeki Perseverance aracının ulaşamadığı yerleri havadan fotoğraflayacak.