NASA, insansı astronot robotunu test ediyor NASA'nın insansı astronot robotu Valkyrie test için Avustralya'ya gönderildi.

ensonhaber.com

NASA, Artemis projesi kapsamında gelecek yıllarda Ay'a insanlı sefer düzenlemek için çalışıyor.

Görev kapsamında robotlardan da faydalanmak isteyen NASA, insansı astronot robotu Valkyrie'yi test için Avustralya'ya gönderdi.

NASA'nın insansı astronot robotu Valkyrie’in, ajansın Artemis ve diğer uzay görevleri sırasında kullanılması ve insan astronotlara yardım etmesi hedefleniyor.

Robotun yetenekleri test edilecek

Testler kapsamında, robotun mürettebatsız ve açık deniz enerji tesislerinin uzaktan bakımını sağlama yetenekleri test edilecek.

Robotun üstleneceği bazı faaliyetler arasında, yeni ürünler üretmek için kaynaklardan ve malzemelerden yararlanan altyapı ve tesislerin denetimi ve bakımı yer alıyor.