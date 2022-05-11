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    NASA: James Webb mükemmel çalışıyor

    NASA, James Webb Uzay Teleskobu’nun optik hizalamasının "mükemmel" olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 11:02
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    NASA: James Webb mükemmel çalışıyor

    NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

    Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştıracak.

    nasa

    Mercekler başarılı bir şekilde hizalandı

    Teleskobun net görüntüler elde edebilmesi için tüm merceklerinin hizalanması gerekiyor, aksi halde ortaya çok bulanık görüntüler çıkıyor.

    NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden bilim insanı Michael McElwain, James Webb Uzay Teleskobu'nun dev aynalarının mükemmel bir şekilde hizalandığını ve performansın beklentilerin üzerinde olduğunu açıkladı.

    Öte yandan NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun elde ettiği bir görüntüyü, Spitzer Uzay Teleskobu tarafından kaydedilen görüntüyle yan yana getirdi.

    James Webb Uzay Teleskobu'nun elde ettiği sağdaki görüntünün, diğerine göre oldukça net olduğu görülüyor.

    james webb

    James Webb Uzay Teleskobu’nun, 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor.


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