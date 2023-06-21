NASA, Jüpiter'deki şimşek parıltısını görüntüledi NASA, 2020'nin sonlarında Jüpiter'in 31. yakın geçişi sırasında Juno uzay aracı tarafından çekilen fotoğrafları yayınlamaya başladı.

Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor. Bilim insanları ise bu gezegeni yakından incelemeye devam ediyor.

NASA'nın 2011 yılında fırlattığı Juno uzay aracı, Jüpiter'in etrafında dönerek gezegen hakkında çeşitli bilgileri Dünya'ya gönderiyor.

Yeni fotoğraf geldi

NASA, 2020'nin sonlarında Jüpiter'in 31. yakın geçişi sırasında Juno uzay aracı tarafından çekilen fotoğrafları yayınlamaya başladı.

NASA, Jüpiter'deki şimşeklerin, Dünya'da olduğu gibi, bir amonyak-su çözeltisi içeren bulutlarda meydana geldiğini ve çoğunlukla kutupların yakınında görüldüğünü belirtti.

Bilim insanı Kevin M. Gill, görüntüyü 2022'de uzay aracındaki JunoCam cihazından gelen ham verilerden işledi.

Yıldırım fotoğrafı çekildiğinde, uzay aracı gezegene yaklaşırken 78 derecelik bir enlemde Jüpiter'in bulut tepelerinin yaklaşık 32 bin kilometre üzerindeydi.