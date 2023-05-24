NASA, Jüpiter'in en volkanik uydusunu görüntüledi NASA'nın Juno misyonu Jüpiter'e 51. yakın uçuşunu gerçekleştirdi ve bu süreçte uydusu Io'nun görüntülerini çekti.

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Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor. Bilim insanları ise bu gezegeni yakından incelemeye devam ediyor.

NASA'nın 2011 yılında fırlattığı Juno uzay aracı, Jüpiter'in etrafında dönerek gezegen hakkında çeşitli bilgileri Dünya'ya gönderiyor.

NASA'nın Juno misyonu Jüpiter'e 51. yakın uçuşunu gerçekleştirdi ve bu süreçte uydusu Io'nun görüntülerini çekti.

IO uydusundan yeni görüntüler

Juno, 16 Mayıs'ta gerçekleştirdiği uçuşla Io'ya daha önce hiç olmadığı kadar yaklaştı ve araç üzerinde bulunan JunoCam, uydunun yoğun volkanik aktivitelerini gözler önüne serdi.

Dünya'nın uydusundan biraz daha büyük olan Io, Güneş sistemindeki volkanik açıdan en aktif cisim olarak biliniyor. Ayrıca IO'da, aktif olarak püsküren yüzlerce yanardağ bulunuyor.

Juno, Aralık 2023 ve Şubat 2024'te Io’nun yüzeyine 1.500 kilometre kadar yaklaşacak. Bu uçuşlardan çok daha detaylı görsellerin ve verilerin elde edilmesi bekleniyor.

NASA'ya göre Juno misyonu, gaz devinin yer çekimsel ve manyetik alanlarını, dev manyetosferini, yoğun aurorasını araştırmayı ve Jüpiter'in renkli atmosferini oluşturan dönen bulutları incelemeyi, böylelikle Jüpiter'in nasıl oluşup evrildiğini öğrenmeyi amaçlıyor.