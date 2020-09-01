NASA, Kaliforniya'daki yangınların uydu görüntülerini paylaştı

NASA, ABD Başkanı Donald Trump'ın "büyük afet" ilan ettiği Kaliforniya'da devam eden yangınlara ait uydu görüntülerini yayınladı.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, sıcak hava dalgası ve düşen yıldırımlar nedeniyle alevlere teslim oldu.

Yangınlar, çoğunlukla eyaletin kuzey kesimlerinde çeşitli boyutlarda devam ediyor.

Başkan Donald Trump, "büyük afet" ilan ettiği Kaliforniya'da devam eden yangınlar için federal yardıma onay vermişti.

NASA, UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yangınlara ait uydu görüntülerini paylaştı.

NASA'nın Terra adlı uydusu tarafından 26 Ağustos’ta çekilen görüntüler, eyalette devam eden büyük yangınların yarattığı tahribatı gözler önüne serdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, şu anda bu yangınların yalnızca 3’te 1’lik bir kısmı kontrol altına alınabilmiş durumda.

Kaliforniya eyaletinde 8 Kasım 2018'de başlayan ve "Camp yangını" olarak isimlendirilen orman yangını, 16.5 milyar dolar zarara yol açarak o senenin en maliyetli doğal afeti olmuştu.

Eyalette şu ana kadar 400 bin hektar alan kül olurken, 14 binden fazla itfaiyeci 585 noktada çıkan yangınları kontrol altına almaya çalışıyor.

Binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı Kaliforniya'da, son olarak 100 bin kişi için de tahliye emri verildi.