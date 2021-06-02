NASA, küf mantarlarını Ay'da gezintiye çıkaracak

NASA, radyasyon hakkında bilgi toplamak için küf mantarlarını Ay'ın etrafına göndermeyi planlıyor.

Mantarlar, radyasyonun neden olduğu DNA hasarını onarabilen doğal mekanizmalara sahip. Bu mekanizmalar sayesinde mantarlar, insanlara kıyasla yüzlerce kat fazla radyasyona dayanabiliyor.

ABD donanmasına bağlı Denizcilik Araştırma Laboratuvarı'ndan araştırmacılar, küf mantarlarının radyasyona karşı doğal savunmasıyla ilgili bilgi toplamak için yeni bir deneye hazırlık yapıyor.

ABD'li mikrobiyologlar, 2021 sonunda veya 2022 başında NASA'nın Orion aracıyla Ay'ın etrafında gezintiye çıkarmak üzere mantar örnekleri topluyor.

YOLCULUK 3 HAFTA SÜRECEK

Deneyde Aspergillus niger isimli bir mantar türü yer alacak ve üç hafta boyunca Ay'ın etrafında yolculuk edecek.

Araştırmacılar, laboratuvarda 4 farklı Aspergillus niger örneği hazırlıyor. Bunlardan üçünün genetiği değiştirildi ve mutasyona uğratıldı.

Bu sayede uzmanlar suşları birbiriyle karşılaştırıp mantarların radyasyondan korunma mekanizmalarını daha iyi anlayabilecek.

Deney başladığında mantar örnekleri, NASA'nın Orion kapsülüne yerleştirilecek ve Ay'a fırlatılacak.