NASA, Kuzey Işıkları'na roket fırlatmayı planlıyor

NASA, Dünya'nın uzayla nasıl enerji alışverişi yaptığını incelemek için Kuzey Işıkları'na iki roket uçurmayı düşünüyor.

Kuzey Işıkları ya da kuzey aurorası, kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalara deniyor.

Bilimsel adı Aurora borealis olan Kuzey Işıkları, çarpıcı görüntüleriyle izleyicileri kendine hayran bırakıyor.

NASA YAKINDAN İNCELEYECEK

NASA, Kuzey Işıkları'nı bilimsel olarak incelemek için INCAA göreviyle iki roket fırlatmak istiyor.

İlk roket, nötr atmosferdeki rüzgarları takip etmek için çeşitli kimyasallar salarken ikinci roket de Kuzey Işıkları’nın etrafındaki plazmanın sıcaklığı ve yoğunluğu hakkında veriler toplayacak.

23 Mart'ta başlayan görev kapsamında fırlatılacak araçlar, birkaç dakika havada kaldıktan sonra yeryüzüne geri inecek.