NASA, lazer sistemiyle Mars'a 45 günde gidecek

NASA, yeni bir lazer sistemiyle Mars'a yolculuğu 7 aydan 45 güne düşürmeyi planlıyor.

NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor. NASA'nın Artemis ismini verdiği bu proje kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak.

NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

MARS'A GİTMEK 7 AY SÜRÜYOR

Mevcut teknolojiyle Mars'a insansız uzay yolculuğu en az 7 ay sürüyor. İnsanlı yolculukta bu süre en az 9 aya çıkıyor. Bu da Mars'ta yaşayacak astronotların Dünya'yla bağını önemli ölçüde zayıflatıyor.

Gök bilimciler Mars'a daha hızlı ikmal göndermenin yollarını arıyor. NASA da bu amaç doğrultusunda üniversitelerle iş birliği yapıyor.

LAZER SİSTEMİ İLE YOLCULUK 45 GÜNE DÜŞEBİLİR

Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden bilim insanlarının öncülüğünde yapılan yeni bir çalışma, Mars'a yolculuğu 45 güne kadar düşürebilir.

Araştırma ekibi, yörüngedeki uzay aracına güç vermek için Dünya üzerinde 10 metre genişliğinde bir lazer dizisinin kullanılacağı bir sistem tasarladı.

Tasarıma göre lazer dizisi, uzay aracına konuşlandırılacak hidrojen plazmasını ısıtacak ve plazma hidrojen gazına dönüşecek. Bu süreç, uzay aracının 45 gün kadar kısa bir süre içinde Mars'a doğru itilmesini sağlayacak.

Böylece, geleneksel kimyasal yakıtlı roketlerle aylar sürecek ikmal görevleri, kısa süre içinde yapılabilecek.