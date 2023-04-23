NASA, Mars görevinde Japonya ile anlaştı NASA ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Mars'ın uyduları Phobos ve Deimos'a gidilecek görevde iş birliği yapma kararı aldı.

NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

NASA ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Mars'ın uyduları Phobos ve Deimos'a gidilecek görevde iş birliği yapma kararı aldı.

NASA, JAXA'nın 2024'te fırlatılması planlanan Martian Moons eXploration adlı uzay aracına katkı sağlayacak bir bilim insanı ekibi kurdu.

Araştırma ekibinin ayları gözlemlemesi ve toplanacak örnekleri analiz etmesi hedefleniyor.

2025'te ulaşacak

Mars yörüngesine 2025'te girmesi planlanan MMX aracı, Phobos ve Deimos'u ziyaret edecek.

Uzay aracı, Phobos'a inerek örnek toplamaya çalışacak. Örneklerin 2029'a kadar Dünya'ya getirilmesi planlanıyor.