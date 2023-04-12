NASA, Mars görevleri için Dünya'da habitat oluşturuyor NASA, Dünya'da Mars habitatının oluşturulacağı ve farklı ekiplerin birer yıl katılacağı deneylerle, gelecekte yapılacak görevlerin insanlar üzerindeki etkilerini araştıracak.

ensonhaber.com

NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

NASA, Dünya'da Mars habitatının oluşturulacağı ve farklı ekiplerin birer yıl katılacağı deneylerle, gelecekte yapılacak görevlerin insanlar üzerindeki etkilerini araştıracak.

Gönüllüler Mars'ı Dünya'da deneyimleyecek

NASA yetkilileri, Mars habitatının dört küçük oda, bir spor salonu ve tabana serilecek kırmızı kumla oluşturulacağını, gönüllülerin bir yıl boyunca bu ortamda yaşayacağını ve böylece gelecekteki Mars görevlerinin nasıl olacağının araştırılacağını açıkladı.

Mürettebat Sağlığı ve Performansı Keşif Analoğu (CHAPEA) adı verilen üç ayrı deneyin, ABD'nin Texas eyaletindeki NASA'nın Houston tesislerinde yapılacağı kaydedildi.

Deneylerde, insanların uzun izolasyon sürelerine karşı dayanıklılığını daha iyi anlamak için deneklerin fiziksel ve zihinsel sağlıklarının izleneceği belirtildi.

Araştırmacılar, deneklerin su kullanımının kısıtlanması veya ekipman arızaları gibi stresli durumlara verdiği tepkiyi de düzenli olarak test edecek.

Deneyler bu yaz başlıyor

Bu yaz başlanması planlanan ilk deneye dört gönüllünün katılacağı açıklandı.

Gönüllüler; iki banyo, bitki yetiştirmek için bir çiftlik, tıbbi gereksinimler için bir oda, boş vakitleri geçirmek için bir alan ve birkaç iş istasyonunu içeren "Mars Kumulları Alfa" adlı 160 metrekarelik bir barınakta yaşayacak.