NASA, Mars keşif aracının fırlatma görevini yine erteledi

NASA, Perseverance keşif aracının rokete yerleştirilmesi sırasında ortaya çıkan bir sorun nedeniyle fırlatılışın yeniden ertelendiğini açıkladı.

Bu yıl NASA tarafından Mars'a gönderilecek Perseverance isimli uzay aracının yapımına, Kaliforniya Pasadena'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda devam ediliyordu.

Artık son halini alan araç, kızıl gezegene olan yolculuğuna tamamen hazır hale getirildi.

Bir Atlas V roketinin içinde kızıl gezegene fırlatılacak söz konusu Mars aracına, bir de kameralar ile donatılmış küçük Mars helikopteri eşlik edecek.

Perseverance aracı; Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.

İKİNCİ KEZ ERTELENDİ

Geçtiğimiz günlerde NASA'dan yapılan açıklamada; 17 Temmuz'da yapılması planlanan fırlatışın, yer sistemlerindeki bir arızanın giderilmesi için ilave zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle 20 Temmuz'a ertelendiği duyurmuştu.

NASA, aracın rokete yerleştirilmesi sırasında ortaya çıkan bir sorun nedeniyle fırlatılışın yeniden ertelendiğini açıkladı. Şirket, yeni fırlatma tarihi olarak 22 Temmuz'u işaret etti.





FIRLATMA GECİKİRSE NASA SORUN YAŞAYABİLİR

Dünya’dan Mars’a uzay aracı göndermek için iki gezegen arasındaki mesafenin en kısa olduğu zaman seçiliyor. Bu dönem dışında Mars’a uzay aracı göndermek, neredeyse imkansız.

Bu nedenle NASA’nın, 11 Ağustos’a kadar Perseverance Mars aracını fırlatması ve Şubat 2021’e kadar aracın Mars’a ulaşmış olması gerekiyor. Eğer 11 Ağustos'a kadar fırlatma gerçekleşmezse, NASA 2022 yılına kadar beklemek zorunda kalacak.