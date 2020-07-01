NASA, Mars keşif aracının fırlatma görevini yine erteledi

NASA, Perseverance keşif aracının rokete yerleştirilmesi sırasında verilerde meydana gelen tutarsızlık nedeniyle görevi üçüncü kez ertelediğini duyurdu.

Bu yıl NASA tarafından Mars'a gönderilecek Perseverance isimli uzay aracının yapımına, Kaliforniya Pasadena'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda devam ediliyordu.

Son halini alan araç, kızıl gezegene olan yolculuğuna tamamen hazır hale geldi.

Bir Atlas V roketinin içinde kızıl gezegene fırlatılacak söz konusu Mars aracına, bir de kameralar ile donatılmış küçük Mars helikopteri eşlik edecek.

Perseverance aracı; Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.

GÖREV ÜÇÜNCÜ KEZ ERTELENDİ

Geçtiğimiz günlerde NASA'dan yapılan açıklamada; 17 Temmuz'da yapılması planlanan fırlatışın, yer sistemlerindeki bir arızanın giderilmesi için ilave zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle 20 Temmuz'a ertelendiği duyurmuştu.

NASA, daha sonra yine bir açıklama yaparak aracın rokete yerleştirilmesi sırasında ortaya çıkan bir sorun nedeniyle yeni fırlatma tarihi olarak 22 Temmuz'u belirlemişti.

Şirketten yapılan üçüncü açılamada, uzay aracının rokete yerleştirildiği sırada sıvı oksijen sensörünün beklenmedik veriler gösterdiğini ve bu nedenle ekibin sorunu araştırması için ek süreye ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

30 TEMMUZ'DAN ÖNCE YAPILMAYACAK

NASA, planlanan fırlatma görevi için bir tarih vermese de görevin 30 Temmuz'dan önce yapılamayacağını açıkladı.

FIRLATMA GECİKİRSE NASA UZUN SÜRE BEKLEYECEK

Dünya’dan Mars’a uzay aracı göndermek için iki gezegen arasındaki mesafenin en kısa olduğu zaman seçiliyor. Bu dönem dışında Mars’a uzay aracı göndermek, neredeyse imkansız.

Bu nedenle NASA’nın, 11 Ağustos’a kadar Perseverance Mars aracını fırlatması ve Şubat 2021’e kadar aracın Mars’a ulaşmış olması gerekiyor.

Eğer 11 Ağustos'a kadar fırlatma gerçekleşmezse, NASA 2022 yılına kadar beklemek zorunda kalacak.