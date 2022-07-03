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    NASA: Mars'ı daha derin kazmalıyız

    NASA, Mars’ta olası yaşam belirtilerini tespit etmek için daha derin kazılar yapılması gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2022 - 09:54
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    NASA: Mars'ı daha derin kazmalıyız

    NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve geçtiğimiz yılın başlarında kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

    Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıran Perseverance, aynı zamanda yüzeyi delerek veri topluyor.

    Perseverance’ın delici aletleri, Mars yüzeyinin yalnızca birkaç santim altına inebiliyor. NASA'ya göre bunun daha fazlasına ihtiyaç var.

    NASA: Daha derine inmeliyiz

    NASA, Mars yüzeyinin en üst 10 santimetrelik katmanındaki amino asitlerin büyük olasılıkla kozmik ışınlar nedeniyle yok olduğunu ve bu nedenle daha derin kazılar yapılması gerektiğini söylüyor.

    NASA'ya göre, eski yaşam formlarını bulmak için kızıl gezegen toprağının en az iki metre kazılması gerekiyor.

    perseverance

    Bilim insanları, Perseverance keşif aracının örnekleri Dünya'ya geri getirinceye kadar, büyük olasılıkla Mars'ta yaşamın bir zamanlar var olup olmadığını bilemeyeceğimizi söylüyor.


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