NASA, Mars'ın bulutlarını görüntüledi

NASA, Mars'taki uzay aracı Curiosity'nin kaydettiği bulut fotoğraflarını yayınladı.

NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı (MSL) misyonunun bir parçası olarak, Mars'taki Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif aracı Curiosity, 2012 yılından beri kızıl gezegende görev yapıyor.

Keşif aracının görevleri arasında Mars iklimini ve jeolojisini incelemek, Mars'ta daha önce yaşam olup olmadığını ve su barınabilirliğini araştırmak, gezegen yerleşimine ve ileri zamanlarda insansı keşiflerin mümkün olup olmadığını araştırmak yer alıyor.

YÜKSEK BULUTLARI GÖRÜNTÜLEDİ

NASA, Mars'taki uzay aracı Curiosity'nin kaydettiği fotoğrafları yayınladı. Uzay ajansının internet sitesinden paylaştığı görüntüde, kızıl gezegende gökyüzündeki bulutların sürüklendiği anlar yer alıyor.

NASA araştırmacıları, "Bilim insanları, bulutların ne kadar hızlı hareket ettiğini ve gökyüzünde ne kadar yüksekte olduğunu iki görüntünün perspektifini karşılaştırarak hesaplayabilir." diyor.

Uzay ajansının internet sitesinde yayımlanan açıklamada görüntülerin, 12 Aralık 2021'de Curiosity'nin navigasyon kamerasıyla kaydedildiği ifade ediliyor.

Kayıt esnasında bulutların yüzeyden yaklaşık 80 kilometre yüksekten geçtiği belirtiliyor.