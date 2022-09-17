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    NASA, Mars'ın en detaylı görüntüsünü yayınladı

    NASA, Mars'ın tam 2.5 milyar megapiksel boyutundaki en detaylı görüntüsünü paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 11:14
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    NASA, Mars'ın en detaylı görüntüsünü yayınladı

    NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve 18 Şubat 2021 gecesi kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

    Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak olan Perseverance, yaptığı keşiflerle zaman zaman şaşırtıyor.

    2.5 milyar megapiksellik yeni fotoğraf

    NASA, Mars'taki Perseverance gezgininin, araştırma tarihinde gezegenin yüzeyinin en ayrıntılı görüntüsünü çektiğini duyurdu.

    Binden fazla fotoğraftan oluşan tam 2.5 milyar megapiksellik panoramik görüntü; kayaların, Mars tepelerinin ve uçurumların yer aldığı Jezero Krateri civarında çekildi.

    nasa

    NASA'dan alınan görüntünün yüksek çözünürlüklü versiyonu tam 3.6 GB boyutunda. Bu devasa fotoğrafa göz atmak isterseniz, aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

    mars kaya

    mars

    mars

    mars


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